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الخطيب: لاتخاذ خطوات عملية للجم العدوان الاسرائيلي على لبنان

7
JUNE
2025
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دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة عيد الأضحى من بلدة لبايا، إلى "اتخاذ خطوات عملية للجم العدوان الاسرائيلي على لبنان"، داعمًا مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون وقيادة الجيش.


ولفت إلى أن إسرائيل "فاقت جرائمها كل الحدود في ما تمارسه من جرائم القتل والابادة في غزة والتدمير والقتل والارهاب على الشعب اللبناني، رغم القرار الأممي الذي وافقت عليه بعد طلبه وقف اطلاق النار، وبعد تعهد لجنة الاشراف الخماسية بتنفيذ هذا القرار، وبعد تكفل المسؤولين اللبنانيين عبر الوسائل الدبلوماسية تحرير ما احتله العدو وتحقيق الامن والاستقرار للبنانيين، وكل هذه السردية التي يعرفها كل اللبنانيين رسميين وغير رسميين لم يتحقق منها شيء".


عبّر الخطيب عن التأييد الكامل لموقف رئيس الجمهورية جوزف عون بـ"الشروع بأخذ مواقف عملية تصعيدية لردع العدوان الصهيوني المتمادي على لبنان الذي وجد تأييدا ودعما قويين من الشعب اللبناني وقواه الوطنية المختلفة، والذي يعبر عن الثقة الكبيرة بالرئيس والبناء عليها بتوحد الشعب اللبناني حوله، وتأييده لخطاب القسم الذي يعبر عن مرحلة جديدة يتحمل فيها من في موقع المسؤولية اخذ القرار المسؤول في الظروف الصعبة مهما كانت التبعات، ويأخذ لبنان من مرحلة الانقسام السياسي الى الوحدة الوطنية".

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