living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ الدولة تتخبط في مواجهة العدوان المتصاعد... والجيش يلوح بوقف التعاون

6
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


إسرائيل لا تعرف أعياداً ولا أضحى ولا عيد قيامة. هذا هو دأبها العدواني منذ تأسيسها، فكيف بالحري بعد كل التداعيات التي حصلت منذ أيلول 2024. وإزاء عدم وجود إرادة أميركية واضحة للجمها عن اعتداءاتها، تتخبط الدولة اللبنانية في واجباتها، فيما بات تفسير السيادة من جانب واحد هو نزع سلاح حزب الله وحصره في يد الدولة، قاصراً عن الجانب الأساسي وهو انسحاب إسرائيل الكامل ووقف عدوانها.
فعلى الرغم من تأكيد الجيش اللبناني ليل أمس الخميس ألا وجود لسلاح في المباني التي استهدفها الإحتلال في الضاحية، أدت الغارات أمس إلى دمار كبير وحالة رعب عشية عيد الأضحى. فتكوم المواطنون في سياراتهم هرباً، وفقد العشرات أماكن سكنهم وباتوا نازحين مجدداً في وطنهم.
هذا الواقع واجهته الدولة بمواقف الإدانة والشجب المعتادة. وبات هذا السلوك بحاجة إلى تغيير جذري في اتجاه خطة دبلوماسية نحو دول القرار، والدول العربية الفاعلة، بعدما أصبح القتل اليومي المستمر على يد إسرائيل سيفاً مصلتاً وأداة للإبتزاز. تضاف إلى ذلك معضلة إعادة الإعمار التي لم تسلك أساساً طريقها للحل.
في هذا الوقت، واصلت إسرائيل تهديداتها. وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن دولة إسرائيل"، مهدداً: "إذا لم تفعلوا ما هو مطلوب، سنواصل التحرك بقوة كبيرة".
اما الجيش اللبناني، فرفع السقف ولوح بوقف التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية. وأكد في بيان أن "إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) في ما خص الكشف على المواقع".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout