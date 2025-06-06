الخارجية الفرنسية تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان وتدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان في أسرع وقت

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دانت فرنسا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعية إسرائيل إلى “الانسحاب بأسرع وقت من كل الأراضي اللبنانية”، وذلك في بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الخارجية الفرنسية: “تدعو باريس كل الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار”.

وشددت على أن “فرنسا تؤكد مجددا أن آلية المراقبة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل”.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن “تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي” مدعومة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).