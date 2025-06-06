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تحذير من مصلحة الابحاث للمواطنين والمزارعين بسبب موجة الحر التي تضرب لبنان

6
JUNE
2025
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أفادت مصلحة الابحاث Lari، في بيان، ان لبنان يتعرض لموجة حر تصل فيها درجات الحرارة الى ٣٥ درجة بقاعاً و٣٢ درجة ساحلاً مع نسبة رطوبة متدنية، مما يعني أن مؤشر الحرائق في جميع المناطق مرتفع.

وطلبت من: أجهزة الدفاع المدني، أجهزة الاطفاء، البلديات، حراس الاحراج، قوى الامن والجمعيات المعنية، الانتباه الى حدوث حرائق والابلاغ عند بدء حدوثها، والى المزارعين والمواطنين عدم اشعال النار في الاحراج والاعشاب وعدم رمي أعقاب السجائر والنفايات في الاحراج.

ودعت البلديات الى تنظيف جوانب الطرق من الاعشاب التي قد تكون مكان اندلاع الحرائق، كما دعت المواطنين الى ارتداء قبعات نهاراً، الاكثار من شرب المياه، عدم البقاء في السيارة وهي مغلقة الزجاج، الانتباه من تناول بعض الاطعمة قد لا تكون طازجة، عدم التعرض للشمس بين الساعة ١٢ و١٤:٠٠، وضع مرهم واقي الشمس على الوجه والايدي، الانتباه الى اغلاق قناني الغاز واحتمال حدوث احتكاك كهربائي.

ولفتت مصلحة الابحاث الى ان موجة الحر تشتد يوم الجمعة ٦/١٣ لتصل الى ٣٦ درجة وتستمر لغاية الخميس ٦/١٩، وعلى المزارعين تهوئة البيوت البلاستيكية، مزارع الدواجن وزيادة كميات الري صباحاً ومساءً.

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