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فادي حنا: قرار اعادة الاعمار سياسي وعلى الدولة حماية الشركات المشاركة بالاعمار من العقوبات

6
JUNE
2025
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أشار نقيب المهندسين فادي حنا في تصريح، الى ان “هناك تحديات كبيرة في النقابة”، موضحا انه “تم وضع خطة طوارئ خلال الحرب، وتم العمل بشكل متواصل ولم نقفل عدا فرع النبطية بسبب الاضرار المباشرة حوله”. وتحدث عن استشهاد 60 مهندسا خلال الحرب، و”نحن نعمل على مساعدة عائلاتهم على قدر الامكان، كما اننا اخذنا قرارات في مجلس النقابة بعدم اخذ رسوم على الرخص على الابنية المهدمة، ووضعنا كل الامكانيات في التخفيف عن المواطنين”.


واردف: “اطلقنا الموقع الالكتروني خلال الحرب وملف اعادة الاعمار هو قرار سياسي وليس ماليا، والنقابة نظمت 8 مؤتمرات حول اعادة الاعمار ونحن آمنا الالية والمهندسين الا ان الموضوع بحاجة الى قرار”، مشددا على ان “دور الشركات اللبنانية اعمار لبنان، وعلى الدولة حماية الشركات اللبنانية من العقوبات خلال اعادة الاعمار وعلة الدولة عدم الانتظار لاخر دقيقة لحمايتهم بل عليها العمل من الان”، مؤكدا ان “النقابة جاهزة لاعادة الاعمار كما الشركات اللبنانية اكثر من جاهزة”.

وقال: “وفي ما خص النقابة، رفضت كل الطلبات الخاصة، وحدودي هو القانون، ونحن نريد مع مجلس النقابة انجاز شيء خلال ولايتنا”، لافتا الى انه “يفصل بين كونه “تيار وطني حر” وبين الشان العام”.

وحول التأمين الصحي للنقابة، اوضح انه “قمنا بمناقصة علنية ومنظمة وقانونية ووفرنا على النقابة بمبلغ مالي كبير، واليوم نستعمل هذه المبالغ من أجل تكوين صناديق النقابة”، مؤكدا انه “لم يأت ليدير تفليسة في النقابة”، كاشفا ان “النقابة خسرت مبلغ 600 مليون دولار في المصارف بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان”.

واشار الى انه “تم البحث مع مصرف لبنان ليأخذ كل متقاعد 150 دولارا من صندوق التقاعد للنقابة في حقبة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الا ان انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة وحاكم جديد اوقف الموضوع، واليوم سنعيد وضع الية جديدة في هذا الموضوع من جديد”.

ورأى بان “ملف الاعمار مغيب اليوم وهو ملف اساسي، كما ان قوانين الهندسة في لبنان هي قوانين قديمة بحاجة الى تحديث، ومجلس التعليم العالي هو الاساس في كل شيء في لبنان”.

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