"سنواصل العمل بقوة كبيرة".. كاتس: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا استقرار في لبنان دون أمن لإسرائيل!

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّه "لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن لإسرائيل."

وأضاف كاتس أنّ "على لبنان احترام الاتفاقيات وإذا لم يفعل ما هو مطلوب منه سنواصل العمل وبقوة كبيرة."

وأكّد أنّ "على الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله ومنعه من إنتاج مسيرات تهدد مواطني إسرائيل."

وتابع: "إذا لم يفعل لبنان ما هو مطلوب فسنواصل العمل بقوة كبيرة ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي قد حذّر أمس لإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت بهدف قصفها.

واستهدف ليلًا الطيران الحربي الإسرائيلي المبان التي حددها جيش العدو، في الضاحية. وكما استهدف مبان في عين قانا في جنوب لبنان أدّى إلى سقوط إصابات.