تاجيل اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار.. ما السبب؟

A + A -

كان من المُفترض أن تعقد لجنة الإشراف على وقف اطلاق النار اجتماعاً الثلاثاء الماضي لمناقشة التطورات الميدانية والسياسية، وما تمّ إنجازه حتى الآن، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية. لكن تم تأجيله إلى نهاية حزيران الجاري أو مطلع تموز المقبل.

وفيما عزت مصادر سياسية ل”الاخبار” تأجيل الاجتماع إلى البلبلة التي أحدثها قرار استبدال الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس، قالت مصادر مطّلعة إن الأسباب تقنية بحتة بسبب انشغال قائد «اليونيفل» الجنرال أرولدو لاثارو في التحضير لمغادرة منصبه نهاية الشهر الجاري، وانشغال الملحق العسكري الأميركي بمهامّ في بلاده.