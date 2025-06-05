بيان إسرائيلي جديد بشأن قصف الضاحية..

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه سيستهدف على المدى الزمني القريب في الضاحية الجنوبية لبيروت، عدة بنى تحتية تقع تحت الأرض مُخصَّصة لإنتاج الطائرات المُسيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "رغم تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، رصد الجيش الإسرائيلي قيام الوحدة الجوية في حزب الله (127) بالعمل لانتاج الالاف العديدة من المسيرات بتوجيه وتمويل جهات إيرانية".



وتابع: "لقد استخدم حزب الله الطائرات المسيرة بشكل واسع في هجماته ضد إسرائيل ويعمل لتوسيع صناعة وانتاج المسيرات تمهيداً للحرب المقبلة مع إسرائيل".

وذكر أدرعي أن "هذه الأنشطة تُعتبر بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث يتحدّى حزب الله الدولة اللبنانية ويُمنع تطبيق التفاهمات".



وختم: "الجيش الإسرائيلي يعمل لإزالة أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها وسيمنع كل محاولة لاعمار قدرات حزب الله".