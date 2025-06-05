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هذا ما جاء في كلمة سلام لمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته!

5
JUNE
2025
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قال رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش فكك اكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح جنوب الليطاني.
كلام سلام جاء في مناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته حيث أكد ان "الدولة مستمرة في عملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح، والجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري في جنوب الليطاني، ولكن لا يمكن تحقيق الإستقرار إذا واصلت إسرائيل انتهاكاتها ولم نستعد أسرانا".
 
ولفت سلام الى "اننا عزّزنا سيطرة الدولة ومتأكّد أنّكم بدأتم في ملاحظة الفرق في المطار فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوّات الدوليّة على هذه الطريق ونواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريّين، كما بدأنا بالتحضير للإنتخابات النيابيّة، ولبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه ولا يمكن للبنان أن يكون خارج السياق العام ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصاديّة تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي".وشدد سلام على ان "⁠الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب. واردف "أقرّينا قانون السرية المصرفيّة التي أصبحت عبئاً اليوم وهدفنا التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعاف، وحكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة الماليّة لأنّه الطريق لاستعادة ودائع الناس، وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع".
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