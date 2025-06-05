الرئيس عون بحث والرئيس سلام في قصر بعبدا التمديد لقوات اليونيفيل وموضوع التعيينات الإدارية والهيئات الناظمة وتفعيل عمل الإدارات الرسمية‎

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس

مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، واستمر الاجتماع بينهما ساعة كاملة. وبحث الرئيسان عون وسلام

خلال الاجتماع، مواضيع عدة ابرزها الوضع في الجنوب، والتمديد لقوات "اليونيفيل" في ضوء قرار

الحكومة اللبنانية في هذا الصدد. كما تناول البحث موضوع التعيينات الإدارية ولا سيما منها الهيئات

الناظمة، وتفعيل عمل الإدارات الرسمية.

وفي سياق البحث في شأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قرر الرئيسان دعوة مجلس

النواب الى عقد استثنائي يبدأ بتاريخ اليوم وينتهي في 20/10/2025.

وعلى اثر مغادرة الرئيس سلام قصر بعبدا، صدر المرسوم الرقم 411 تاريخ 5 حزيران 2025

القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي. ونص المرسوم على الآتي:

" إنّ رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة 33 منه، بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء، يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يُدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ صدور هذا المرسوم ويُختتم بتاريخ

20/10/2025 ضمناً.

المادة الثانية: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- القوانين المُصدقة والتي يطلب رئيس الجمهورية اعادة النًّظر بها.

- مشاريع القوانين المُحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

- مشاريع القوانين الطارئة والمُستعجلة والضرورية المتعلقة بالأوضاع المعيشية

الملحة وبالإصلاحات اللازمة والضرورية لاسيما مشروع القانون المتعلق بإصلاح

وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

- اقتراحات قوانين طارئة وضرورية لاسيّما تعديل القانون رقم 41 تاريخ

24/11/2015 والذي يُحدد شروط استعادة الجنسية اللبنانية.

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- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها

على المجلس.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة."