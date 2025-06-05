عقل: "تكريم الأزعر وحماية المجرم.. أفعال لبنانية موروثة من الحرب وميليشياتها الـAnti دولة"!

A + A -

كتب المحامي وديع عقل عبر منصة إكس وقال:

"تكريم الأزعر وحماية المجرم...

هي أفعال لبنانية موروثة من الحرب وميليشياتها الAnti دولة. خداع الناس سهل، بوجود إعلام واطي... ونعرات تافهة وغرائز سخيفة! وكل مرة، بيحتفل مواطن "بمخالفة القانون"، بيتحول الى عضو بقبيلة المافيا... والأعضاء درجات حسب نسبة الزعرنات.

نحنا شباب أوادم، من مختلف الإنتماءات، رفضنا هيدا الواقع، وكل يوم منقول "لا NO" للغلط. وبملف رياض سلامة كسرنا Impunity، بوقت كل المافيا، بمختلف أشكالها "قاتلتنا" وبعدها لليوم حامية Capo dei Capi

بناء الدولة، مش تنزيهة، خاصةً مع كثرة المُرتشين وأبو لكحة! بناء الدولة نضال أوادم... حلم وطن... بيتحقق بالعمل!"