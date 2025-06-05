طرابلسي: معاناة اللبنانيين بمعادلة شهاداتهم الجامعية مش مقبولة

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كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:

معاناة اللبنانيين بمعادلة شهاداتهم الجامعية مش مقبولة. هي فوق الخيال، او beyond imagination. هل هي إذلال أو إهانة مُتعمدّة؟ شو هي هاللجنة وهالموظف اللي ما بيعرفوا يخلّصوا معاملة تقدّمت لهم في كانون الاول ٢٠٢٣ وحتى اللحظة ما صدرت المعادلة؟ هل عارفين انهم عم يوقفوا بدرب اللبنانيّين وتيسير أمورهم؟ معالي الوزيرة هل سمعتي بالأمر وكنت قد رفعته امامك باجتماع سابق للجنة التربية النيابية؟ هل عملتي شي لدفع الأمور الى الأمام؟ صرنا مراجعين بالملف مرات عديدة. وهلق بيجينا جواب انو بدهم إعادة تصديق الشهادات من جديد. وكأنه هناك expiry date للتصديق على شهادات مصدّقة وهي بلجنة المعادلات. هل أضاعوها؟ اكيد هناك مئات الناس يُعانون بالوقت اللي هناك تيسير لشهادات البعض..... أضع هالأمر أمام الوزيرة #ريما_كرامي وأمام رابطة جامعات لبنان عسى يتحركوا معنا لتحصيل حقوق خريجيهم؟ سنوجّه سؤال ثاني للحكومة عبر القنوات البرلمانية بعد العيد.