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انخفاض عدد الأضاحي هذا العام بشكل غير مسبوق!

5
JUNE
2025
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كشف أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحيّة ماجد عيد عن تراجع حاد هذا العام في الإقبال على الأضاحي من قِبَل الجمعيات التي كانت تقدّم دعماً في هذا المجال، ولا سيما تلك الآتية من الخارج، فضلاً عن تسجيل انخفاض كبير في مساهمات الأفراد والمجموعات المحلية في الأضاحي مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال في بيان: "بعد جمع المعلومات عن هذا الموضوع تَبَيَّن لنا إنخفاض عدد الأضاحي هذا العام بشكل غير مسبوق"، معبراً أنه مؤشر سلبي ولا بد من الوقوف عنده.

وحذر عيد من تحديات كبيرة يواجهها قطاع اللحوم في لبنان، مشيراً إلى أن اللحم لا يزال متوفراً في الأسواق، رغم تراجع الاستيراد بنسبة تقارب الـ60% مقارنة بالفترات السابقة.

وأكد أن أسعار اللحوم المستوردة من البرازيل وأوروبا وخصوصاً الأوروبية، تشهد ارتفاعاً غير مسبوق نتيجة زيادة الطلب وضعف العرض ما أدى إلى تراجع المبيعات الإجمالية للحوم الحية في الأسواق اللبنانية.

وحذر عيد من إرتفاع نسبة الملاحم التي تقوم بخلط اللحوم المبردة والطازجة وبيعها كلحم طازج وهي في الواقع مبرّدة أو مجلدة، وذلك من أجل تحقيق أرباح على حساب المواطنين.

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