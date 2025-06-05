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الأنباء الكويتية: في تداعيات الانتخابات البلدية التي اختتمت منذ اسبوعين، قدم 12 عضوا من 24 استقالتهم من المجلس البلدي لمدينة طرابلس، في خطوة تعكس الانقسام داخل المجلس. وجهدت المحافظ بالتكليف إيمان الرافعي للتوفيق بين المعترضين والموالين للمجلس البلدي المنتخب، من دون ان تصل مساعيها إلى تحقيق النتائج المرجوة.

وبدا في العملية صراع مبكر على الانتخابات النيابية السنة المقبلة، لجهة حرص كل فريق على تأكيد حضوره في المشهد الطرابلسي، مع الدخول في فترة الصيف في العد التنازلي لتشكيل القوائم الانتخابية وضم المرشحين فيها.