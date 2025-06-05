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عناوين الصحف ليوم الخميس 5 حزيران 2025

5
JUNE
2025
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الأخبار: حزب الله وسلام: محاولة لبناء الثقة
إسرائيل في سوريا... ترسيم النفوذ بالنار

 

 

 

 

النهار: كسر جليد لا أكثر بين سلام و"الحزب" تمييع اتفاق السلاح الفلسطيني يُنذر بتداعيات

 

 

 

 


الجمهورية: إستعجال غربي لحسم ملف السلاح
ربط نزاع بين سلام والحزب

 

 

 


الديار: الحكومة تفرض والناس تتألم... ولا عدالة في توزيع الأعباء
ملف اعادة الاعمار يأخذ منحى جديا... وسلاح المخيمات: معركة قد تتأجل؟

 

 

 


اللواء: «لقاء السراي» يغسل غبار مرحلة.. وطريق الإعمار أولوية
سلام: لا أمن ولا أمان دون حصر السلاح واستعادة الدولة قرار الحرب والسلم

 

 

 


البناء: فيتو أميركي لتعطيل وقف النار في غزة… ومحادثة ترامب مع بوتين طالت إيران | نتنياهو بين صفقة مع الحريديم تستفز الجيش والمحكمة ومخاطر سقوط الحكومة | لقاء سلام – رعد يفتح ملف إعادة الإعمار… وتحرك ضد زيادة أسعار المحروقات

 

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi le Liban avance « moins vite » que la Syrie

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: عاصفة غضب في مجلس الأمن بعد فيتو أميركي ضد قرار لوقف النار في غزة

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: صراع مبكر على الانتخابات النيابية.. وجعجع: تأخير جمع السلاح سيضرب انطلاقة العهد

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