عناوين الصحف ليوم الخميس 5 حزيران 2025

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الأخبار: حزب الله وسلام: محاولة لبناء الثقة

إسرائيل في سوريا... ترسيم النفوذ بالنار

النهار: كسر جليد لا أكثر بين سلام و"الحزب" تمييع اتفاق السلاح الفلسطيني يُنذر بتداعيات



الجمهورية: إستعجال غربي لحسم ملف السلاح

ربط نزاع بين سلام والحزب



الديار: الحكومة تفرض والناس تتألم... ولا عدالة في توزيع الأعباء

ملف اعادة الاعمار يأخذ منحى جديا... وسلاح المخيمات: معركة قد تتأجل؟



اللواء: «لقاء السراي» يغسل غبار مرحلة.. وطريق الإعمار أولوية

سلام: لا أمن ولا أمان دون حصر السلاح واستعادة الدولة قرار الحرب والسلم



البناء: فيتو أميركي لتعطيل وقف النار في غزة… ومحادثة ترامب مع بوتين طالت إيران | نتنياهو بين صفقة مع الحريديم تستفز الجيش والمحكمة ومخاطر سقوط الحكومة | لقاء سلام – رعد يفتح ملف إعادة الإعمار… وتحرك ضد زيادة أسعار المحروقات

l'orient le jour: Pourquoi le Liban avance « moins vite » que la Syrie

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: عاصفة غضب في مجلس الأمن بعد فيتو أميركي ضد قرار لوقف النار في غزة

الأنباء الكويتية: صراع مبكر على الانتخابات النيابية.. وجعجع: تأخير جمع السلاح سيضرب انطلاقة العهد