عناوين الصحف ليوم الخميس 5 حزيران 2025

الأخبار: حزب الله وسلام: محاولة لبناء الثقة
إسرائيل في سوريا... ترسيم النفوذ بالنار
النهار: كسر جليد لا أكثر بين سلام و"الحزب" تمييع اتفاق السلاح الفلسطيني يُنذر بتداعيات
الجمهورية: إستعجال غربي لحسم ملف السلاح
ربط نزاع بين سلام والحزب
الديار: الحكومة تفرض والناس تتألم... ولا عدالة في توزيع الأعباء
ملف اعادة الاعمار يأخذ منحى جديا... وسلاح المخيمات: معركة قد تتأجل؟
اللواء: «لقاء السراي» يغسل غبار مرحلة.. وطريق الإعمار أولوية
سلام: لا أمن ولا أمان دون حصر السلاح واستعادة الدولة قرار الحرب والسلم
البناء: فيتو أميركي لتعطيل وقف النار في غزة… ومحادثة ترامب مع بوتين طالت إيران | نتنياهو بين صفقة مع الحريديم تستفز الجيش والمحكمة ومخاطر سقوط الحكومة | لقاء سلام – رعد يفتح ملف إعادة الإعمار… وتحرك ضد زيادة أسعار المحروقات
l'orient le jour: Pourquoi le Liban avance « moins vite » que la Syrie
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: عاصفة غضب في مجلس الأمن بعد فيتو أميركي ضد قرار لوقف النار في غزة
الأنباء الكويتية: صراع مبكر على الانتخابات النيابية.. وجعجع: تأخير جمع السلاح سيضرب انطلاقة العهد