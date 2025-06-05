المبعوث الأميركي يزور إسرائيل لبحث الوضع في سوريا

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الشرق الأوسط السعودية: رام الله: كفاح زبون-

وصل توم برّاك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسوريا، إلى إسرائيل، أمس (الأربعاء)، حيث التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وجاءت هذه الزيارة تزامناً مع تنفيذ إسرائيل أولى غاراتها منذ نحو شهر على مدينتي درعا والقنيطرة بالجنوب السوري، بحجة الرد على إطلاق قذيفتين باتجاه الجولان، محمّلة الرئيس أحمد الشرع المسؤولية عن ذلك.

وقال براك بعد لقائه نتنياهو في القدس إنهما بحثا الوضع في سوريا والمنطقة، مضيفاً في تغريدة على منصة إكس أن الرئيس ترمب يرى أنه ينبغي ألا تكون سوريا منصة لأي دولة أخرى لتهديد جيران سوريا، بما في ذلك إسرائيل.

من جهتها، أشارت دمشق إلى أن الغارات الإسرائيلية تسببت في «خسائر بشرية ومادية جسيمة»، مشددة على أن الأولوية القصوى لها في الجنوب السوري، تكمن في بسط سلطة الدولة، وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.