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غزالة أعلن عدم ترشحه لاتحاد بلديات زحلة: أرغب في تكريس كامل وقتي وطاقتي لخدمة المدينة وأهلها

4
JUNE
2025
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صدر عن رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة بيان قال فيه: "بعد انتهاء الانتخابات البلدية في 18 أيار 2025، واكتمال عقد المجالس البلدية المنضوية تحت اتحاد بلديات قضاء زحلة، باشرت مع الزملاء أعضاء مجلس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل، وفريق من الاستشاريين دراسة موضوع ترؤس بلدية زحلة لاتحاد بلديات القضاء".

أضاف: "نحن نؤمن بالدور المحوري والحاضن الذي تنهض به بلدية زحلة ونؤكد استعدادنا الدائم للتعاون والعمل المشترك لما فيه خير ومصلحة المدينة والقضاء بأسره، ولكن، وبعد أسبوع من البحث المعمق والتشاور، توصلت إلى قرار بعدم الترشح لرئاسة الاتحاد، وذلك للأسباب الآتية:

إنني أعد لانطلاقة جدية وطموحة في بلدية زحلة، ولا أرغب في أن تعيقها أي مهام خارجية قد تستهلك الوقت والجهد وتبطئ زخم العمل البلدي في المدينة. وأرغب في تكريس كامل وقتي وطاقتي لخدمة زحلة وأهلها، لم ألمس وحدة الرؤية المطلوبة بين مختلف البلديات في ما يخصّ إدارة شؤون الاتحاد. وإني على ثقة بأن بلديات الاتحاد ستتحمل مسؤولياتها بكل كفاءة، وأتمنى التوفيق للرئيس الذي سيتم انتخابه. كما أضع خبرتي في تصرف الاتحاد بما يخدم المصلحة العامة ويدفع نحو نهضة قضاء زحلة وازدهاره".

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