شريم: ما الذي اخاف النواب؟

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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم:

يتجه نواب القوات اللبنانية للطعن بقرار الزيادة على المحروقات الذي اقرته الحكومة بالاجماع مع ان وزراءهم وافقوا عليه والوزير المختص قواتي ، كذلك الامر بالنسبة لنواب حزب الله الذين رفعوا الصوت اعتراضا مع ان وزراءهم هم ايضا وافقوا على القرار،

‏اما الحكومة فيعرف كل الوزراء فيها ان الزيادة ستنعكس حكما ارتفاعا بالاسعار ، ويعرفون ايضا بانه بامكانهم ايجاد مصادر تمويل اخرى لا تضر بالمواطن وتغني الخزينة، فما الذي جرى ؟ كيف نقنع الناس ان الوزراء والنواب من هوى واحد ليسوا متفقين؟ ما الذي اخاف النواب ؟