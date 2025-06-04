هل تفتح مغارة جعيتا أبوابها؟

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أعلنت وزارة السياحة في بيان، "قرب إعادة افتتاح مغارة جعيتا، إحدى أهم الوجهات السياحية في لبنان والعالم، والتي تعد من عجائب الدنيا السبع، وذلك خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضحت أن "الإغلاق الذي استمر قرابة ستة أشهر، جاء نتيجة ظرف قاهر تمثل بوفاة المستثمر السابق. وحرصا منها على استدامة هذا المرفق الوطني المهم، سارعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".

وأشارت إلى أن "دائرة الدراسات القانونية في الوزارة قامت بإعداد عقد اتفاق بالتراضي مع بلدية جعيتا، استنادا إلى أحكام الفقرة الخامسة من المادة 46 من قانون الشراء العام، ويهدف هذا الاتفاق إلى تمكين البلدية من إدارة وتشغيل المغارة موقتا، مما سيسمح بإعادة فتحها أمام الزوار في أقرب وقت".

وأكدت الوزارة أنه "في إطار جهودها الحثيثة لضمان إعادة افتتاح مستدام، فإن العمل على إعادة تشغيل المرفق يسير ضمن الأطر القانونية السليمة. وقد تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة المديرة العامة لوزارة السياحة، تضم فريق عمل متكاملا من مختلف الاختصاصات الفنية والقانونية والإدارية، بمن فيهم ممثلون عن دار الهندسة. وتتولى هذه اللجنة مهمة إعداد دفتر الشروط الجديد لضمان تلزيم المرفق وفق أفضل الممارسات، مع الحرص على استكمال هذا العمل ضمن الجدول الزمني المحدد، وبالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء العام"، وقالت: "في إطار التزام الشفافية والحفاظ على الإرث الوطني، نؤكد أن هذا الملف الحيوي وضعت إجراءاته القانونية على السكة الصحيحة، ويتلقى المتابعة اليومية، حيث نضع المصلحة العامة وتفعيل الحركة السياحية والحفاظ على الملك العام في صدارة أولوياتنا".

وشكرت الوزارة لـ"جميع المواطنين والزوار ووسائل الإعلام تفهمهم ودعمهم المستمر"، واعدة إياهم بـ"إعادة افتتاح هذا الصرح الوطني العظيم في القريب العاجل".