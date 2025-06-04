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وزارة الاشغال أعلنت استكمال أعمال تعبيد وتزفيت الطريق الدولي ضهر البيدر – شتورا – المصنع

4
JUNE
2025
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أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان، أنه "في سياق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، وضمن إطار مشروع "لبنان على السكة – Lebanon on Track"  الذي أطلقته وزارة الأشغال العامة والنقل، باشرت الفرق المختصة في الوزارة استكمال أعمال التعبيد والتزفيت على الطريق الدولي (ضهر البيدر – شتورا – المصنع)، بعد توقفها خلال فصل الشتاء نظرا للظروف المناخية".

وأشارت الى أن "الفرق الفنية أنجزت أعمال تزفيت وصيانة وسط وساحة شتورا، على أن تستمر الأشغال خلال الأيام المقبلة باتجاه منطقة المصنع، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية حركة السير على هذا المحور الحيوي الذي يربط العاصمة بيروت بالحدود الشرقية للبنان".

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