البستاني: مرّة جديدة يثبت التيار الوطني الحر انه الرقم الصعب!

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كتبت النائب ندى البستاني عبر حسابها على "أكس":

مرّة جديدة يثبت التيار الوطني الحر انه الرقم الصعب بمواجهة التحالفات وحملات الترهيب والترغيب. قدرنا بدعم المرشحين المستقلين ريمون الحاج وكريستوف باسيل انو نجيب لوحدنا ٤٠٪ من الاصوات في انتخابات إتحاد البلديات مقابل تحالف خماسي اعتدنا عليه بأكثر من استحقاق: نعمت افرام - فريد الخازن - منصور البون- القوات - الكتائب. بمعادلة بسيطة تما تقولوا "ما خبرونا" بدكن تقسموا ال ٦٠٪ على الخمسة. مبروك للفائزين وع امل انو تتنفذ الوعود بإنماء ل كسروان - الفتوح .