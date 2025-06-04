غسان سعود: "إذا بدكم تشيلوا فريد ونعمة ومنصور والكتائب.. تخلوها تيار - قوات: التيار 21 القوات 2"

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كتب الصحافي غسان سعود عبر منصة إكس:

"‏مبروك للنائب فريد هيكل الخازن اولا والنائب نعمة افرام ثانيا فوز رئيس بلدية الذوق المستحق ايلي بعينو برئاسة اتحاد بلديات كسروان ب ٣٣ صوتا، مدعوما من الخازن وافرام والبون والقوات والكتائب والتغيريين.

ومبروك ايضا للتيار الوطني الحر حصول مرشحه على ٢١ صوتا مدعوما من التيار فقط؛ مش هينة تكونوا لوحدكم عندكم ٢١ وكلهم (ضمنا الصديق فريد الخازن) معهم ٣٣.

واذا بدكم تشيلوا فريد ونعمة ومنصور والكتائب، تخلوها تيار - قوات: التيار ٢١ القوات ٢

لكن طبعا هني مسمحلهم يربحوا بالتحالفات واذا غيرهم عمل تحالف ما بعود شي بهديهم.

مجددا مبروك للبعينو، ولكسروان اتحادها لجديد، وللذوق استعادتها الاتحاد."