حادث غامض في بعبدا.. رجل مصاب بطلق ناري داخل سيارته!

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في حادثة لا تزال ملابساتها غامضة، عُثر قبل قليل على رجل يدعى "ر.ص" مصاب بطلق ناري داخل سيارته في منطقة الحدت – قضاء بعبدا، وقد وُجد بجانبه مسدس، ما أثار الشبهات حول ما إذا كانت الواقعة محاولة انتحار أم جريمة مدبّرة.

وبحسب شهود عيان، فإن السيارة بدت عليها آثار اكثر من طلقة نارية، ما يرجح أيضًا احتمال تعرضه لإطلاق نار من قبل جهة أخرى، وربما نتيجة خلاف شخصي.

الأجهزة الأمنية حضرت سريعًا إلى الموقع، وبدأت بتطويقه وجمع الأدلة، في وقت تستمر فيه التحقيقات لكشف تفاصيل ما جرى وتحديد ما إذا كانت الحادثة ناتجة عن انتحار، أو جريمة قتل لا تزال ظروفها مجهولة حتى الساعة