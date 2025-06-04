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باسيل يستقبل وفودًا من بلديات الكحالة ودفون وبدادون: لتفعيل العمل الإنمائي في البلدات والقرى بما ينعكس إيجاباً على تثبيت أبنائها فيها

4
JUNE
2025
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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقر عام التيار في سنتر ميرنا الشالوحي وفودا من بلديات الكحالة ودفون وبدادون بحضور النائب سيزار أبي خليل، نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، منسق التيار في عاليه باسكال أنطون، أمين سر مجلس قضاء عاليه رامي متى، ومسؤول البلديات في التيار روجيه باسيل.
من بلدية الكحالة حضر كل من رئيس البلدية عبدو بجاني الذي شكر باسم الوفد رئيس التيار على دعمه خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية، اضافة الى نائب الرئيس جورج الزغبي، والأعضاء غرايس أبي خليل، بيار أبي خليل، رياض أبي خليل، روجيه أبي خليل، مازن رزقالله، سناء بجاني، دافيد بجاني، نزار فغالي، ريمون الزغبي، عمر مكرزل، وزياد مكرزل، والمخاتير عبدو أبي خليل وأنطوان أبي خليل. ومنسق التيار في الكحالة إيلي أبي خليل.
أما وفد بلدية دفون فقد ضم رئيس البلدية ربيع أبي عاد والأعضاء بولس أبي عاد، جاك ابي عاد، جاك سلوان، شربل ابي عاد، سامي ابي عاد، جيلبير ابي عاد، وليد ابي عاد، والمختار جوزيف حبيب أبي عاد، ومنسقة التيار في دفون زينة أبي عاد، حيث أكد المجتمعون على أهمية تفعيل العمل الإنمائي في البلدات والقرى بما ينعكس إيجاباً على تثبيت أبنائها فيها.
اما وفد بلدية بدادون فضم الى جانب الرئيس رواد فغالي ونائب الرئيس عماد ضو، الأعضاء ميشال حويك، غسان فغالي، بيار مرعب، إسامار الخوري حنا، إليز معلّم، جان شارل حويك، جان طانيوس حويك، وجوزيف بو روفايل، العضو في البلدية ومنسق التيار في البلدة في الوقت نفسه.
وقد تطرق الوفد الى أهمية التنوع في البلدية مع تعاون أفرادها لخدمة البلدة وسكانها.

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