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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 حزيران 2025

4
JUNE
2025
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الأخبار: تنفيعات و70 ألف دولا شهريًا مصاريف إستجمام

من يؤخر ملاحقة أمين سلام؟
عراقجي للرؤساء: حدّدوا الآلية... ونحن جاهزون لدعم إعادة الإعمار
عنباس يتراجع عن تسليم السلاح: تسرّعنا!
أميركا في سوريا: نعم لاحتضان "الجهاديين"

 




اللواء: حركة دبلوماسية باتجاه لبنان: لودريان والشيباني أول الوافدين
تموضع إيراني بصفحة جديدة مع لبنان.. و«القوات» تطعن بقرار أسعار المحروقات!

 

 

 


البناء: عراقجي في بيروت: لصفحة جديدة من التعاون مع الدولة… والتخصيب خط أحمر | الشجاعية بعد جباليا:عمليّات نوعيّة للمقاومة في غزة والاحتلال يعترف بالإصابات | صواريخ اليمن تقفل بن غوريون… وصواريخ نحو الجولان تثير مخاوف إسرائيلية

 

 

 

 


الجمهورية: ايران صفحة جديدة مع لبنان

 

 

 

 

النهار: لودريان "راجع" ويمهّد لمؤتمر إعادة الإعمار... عراقجي يحمل عرضاً لصفحة جديدة "بلا تدخل"

 

 

 

 

الديار: واشنطن تضغط سياسياً... وعراقجي يعرض مشاركة انمائية فورية!
تعيينات قضائية بالتقسيط... بالاسماء والمواقع
تصفيات بلدية طرابلس... «تحجيم» لكرامي؟

 

 

 


l'orient le jour: Araghchi à Beyrouth pour « une nouvelle page »... celle de la non-ingérence

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من التوجه لمراكز توزيع المساعدات في غزة

 

 

 

الأنباء الكويتية: عون: نتطلع إلى تعزيز العلاقات «من دولة إلى دولة» مع طهران
عراقجي يؤكد حرص إيران على فتح صفحة جديدة مع لبنان.. و«القوات» تطالب بوقف الضريبة على المحروقات

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