عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 حزيران 2025

A + A -

الأخبار: تنفيعات و70 ألف دولا شهريًا مصاريف إستجمام

من يؤخر ملاحقة أمين سلام؟

عراقجي للرؤساء: حدّدوا الآلية... ونحن جاهزون لدعم إعادة الإعمار

عنباس يتراجع عن تسليم السلاح: تسرّعنا!

أميركا في سوريا: نعم لاحتضان "الجهاديين"













اللواء: حركة دبلوماسية باتجاه لبنان: لودريان والشيباني أول الوافدين

تموضع إيراني بصفحة جديدة مع لبنان.. و«القوات» تطعن بقرار أسعار المحروقات!



البناء: عراقجي في بيروت: لصفحة جديدة من التعاون مع الدولة… والتخصيب خط أحمر | الشجاعية بعد جباليا:عمليّات نوعيّة للمقاومة في غزة والاحتلال يعترف بالإصابات | صواريخ اليمن تقفل بن غوريون… وصواريخ نحو الجولان تثير مخاوف إسرائيلية



الجمهورية: ايران صفحة جديدة مع لبنان

النهار: لودريان "راجع" ويمهّد لمؤتمر إعادة الإعمار... عراقجي يحمل عرضاً لصفحة جديدة "بلا تدخل"

الديار: واشنطن تضغط سياسياً... وعراقجي يعرض مشاركة انمائية فورية!

تعيينات قضائية بالتقسيط... بالاسماء والمواقع

تصفيات بلدية طرابلس... «تحجيم» لكرامي؟



l'orient le jour: Araghchi à Beyrouth pour « une nouvelle page »... celle de la non-ingérence

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من التوجه لمراكز توزيع المساعدات في غزة

الأنباء الكويتية: عون: نتطلع إلى تعزيز العلاقات «من دولة إلى دولة» مع طهران

عراقجي يؤكد حرص إيران على فتح صفحة جديدة مع لبنان.. و«القوات» تطالب بوقف الضريبة على المحروقات