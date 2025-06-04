أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 حزيران 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية غربية إن نوعيّة العمليات التي تنفذها المقاومة في غزة بالتزاوج مع تصاعد فاعلية الصواريخ اليمنية، وما تلا ذلك من فتح جبهة الجولان بصواريخ تحمل معاني أكبر من حجمها تبدو خطة بنيامين نتنياهو لإخضاع قطاع غزة بالتجويع والمجازر مهدّدة جدّياً حيث صورة الأمن الإسرائيلي تبدو في أسوأ لحظاتها ويظهر الخروج من حرب غزة الخيار الأكثر أمناً لكيان الاحتلال، لأن الجبهة السورية في وضعها الجديد إنذار بحدوث شيء مشابه على الجبهتين الأردنيّة والمصريّة عدا عن احتمال إطلاق صواريخ مشابه لما جرى قبل شهور قليلة من جبهة لبنان، وذلك كله بعد أن فقد كيان الاحتلال التعاطف الأوروبيّ ونسبة عالية من التفهّم والمساندة من الجانب الأميركيّ.

كواليس

قال مصدر سياسي بارز في لبنان إن زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الى بيروت إضافة لما قالته حول نوايا المساهمة في إعادة الإعمار ومن نفي كل نظريات الربط بين المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية ومستقبل سلاح المقاومة جاءت تحمل معادلة حملتها بغصة إحدى قنوات التلفزيون المناوئة للمقاومة والعاملة تحت إبط السياسات الأميركية قالت في تقديم الخبر “انتظرنا مورغان أورتاغوس فجاءنا عباس عراقجي”، في إشارة إلى تزامن الزيارة مع الأنباء عن ترحيل وتنحية المبعوثة الأميركية التي ربط الكثيرون بزياراتها إيقاع الحياة السياسية اللبنانية للقول إن لبنان دخل العصر الأميركي لتأتي الزيارة وتقول إن العصور الأخرى لم تأفل بعد.



اللواء: أسرار

لغز

يعيش مصرف معروف تحت وطأة قضية مالية، تتوزع بين التلاعب المالي والاختلاس وتجري تحقيقات بعد توقيف موظفين.



همس

ما زال لبنان الرسمي يتحفَّظ على طلبات من دولة إقليمية لمنح خدمات واستثمارات في قطاع الطاقة، وهو أمر كان غير مستجاب له في عهود الحكومات السابقة.