وزيرة السياحة لورا لحود: حجوزات الصيف واعدة ونريد للسياح تجربة ممتازة

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الأنباء الكويتية: بيروت ـ بولين فاضل-

في عام 2024 أدت الحرب إلى نهاية مبكرة للموسم السياحي الصيفي في لبنان.

وتلوح سنة 2025 ببداية مبكرة للموسم السياحي وسط آمال بصيف واعد ومزدهر تحتاج إليه البلاد ودورتها الاقتصادية.

وتلتقي توقعات الوزارات والمؤسسات المعنية بالسياحة، وفي طليعتها وزارة السياحة، على أن لبنان سيستقبل هذا الصيف أعدادا كبيرة من المغتربين والسياح العرب والأجانب، التي ستلحظ مشهدا مختلفا ومضيئا بعيد وصولها إلى بيروت وسلوكها طريق المطار لبلوغ مكان إقامتها.

تنكب وزيرة السياحة لورا لحود على مواكبة حثيثة لكل التحضيرات المتصلة بالموسم السياحي، وقالت في حديث إلى «الأنباء»: «الحجوزات هذا الصيف إلى لبنان وفي فنادقه واعدة، وأولوية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة برئاسة نواف سلام هي استعادة ثقة المجتمع الدولي وثقة الأشقاء العرب، الذين ننتظر عودتهم هذا الصيف إلى لبنان الذي اشتاق لهم بقدر اشتياقهم إليه».

وأضافت الوزيرة لحود: «بعض الإخوة العرب يملكون منازل في لبنان وسمعنا أنهم باشروا بإصلاحها وترتيبها تمهيدا للعودة، وهذا مؤشر مهم بالنسبة إلى لبنان».

وعن ترتيبات وزارة السياحة لإنجاح الموسم السياحي وعودة السياح العرب، قالت: «نحن في الحكومة فريق واحد، وكل الوزارات تتعاون معا، لأنه لا يمكن لأي وزارة أن تعمل بمفردها وبمعزل عن الوزارات الأخرى. من هذا المنطلق، كل جهود الوزارات تتضافر لإنجاح موسم الصيف. ونحن في وزارة السياحة ننجز آخر الترتيبات لاستقبال ضيوفنا وزوارنا وتسهيل كل أمورهم، وجعل تجربتهم في لبنان ممتازة من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، بحيث ينقلون صداها إلى أصدقائهم ومعارفهم ويعيدون هم أنفسهم الكرة مرات عدة. نحن نسعى كوزارة سياحة إلى جعل السياحة في لبنان ممتدة طوال السنة وفي كل الفصول والمناطق ليس فقط في الصيف وفي الأعياد، لاسيما أن لبنان يختزن مزايا كثيرة من مناخ جميل وطبيعة خلابة ومطبخ مميز وسياحة دينية وثقافية وطبية ورياضية غنية جدا، إلى ثروة أخرى مهمة تكمن في اللبنانيين أنفسهم المعروفين بالود والضيافة والكرم وحب الحياة».

وعن التغييرات التي سيلاحظها الوافدون إلى لبنان هذا الصيف، قالت وزيرة السياحة: «عانى لبنان سنوات طويلة من حروب وأزمات ومشاكل متراكمة، وبالتالي لا يمكن بكبسة زر أو بين ليلة وضحاها معالجة كل شيء. لكن الأكيد أننا نعمل بجدية عالية على التفاصيل الصغيرة والكبيرة». وتابعت: «تجهد الحكومة لتطبيق الإصلاحات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة لاستعادة الثقة. والوافد إلى لبنان سيلاحظ تغييرا كبيرا داخل المطار وعلى طريقه، ولن يقع على لافتات وصور تخص فئة معينة. كما ثمة تنسيق مع القطاع الخاص حرصا على شفافية الأسعار، وكلها في النهاية أمور تطمئن».

وردا على سؤال يتعلق بطلب وزارة السياحة من النقابات السياحية المعنية التعهد بالتزام الأسعار المحددة وتحفظ النقابات على هذا الطلب، أوضحت الوزيرة لحود أن مطالبتها بالشفافية في الأسعار «لم تكن من باب اتهام أحد، وإنما من باب التنبيه والإشارة إلى أن هناك من يلتزم بالأسعار مقابل من لا يلتزم. ثمة ضرورة للتذكير بأهمية الشفافية في الأسعار».

وأضافت: «هناك ضوء أحمر يجب التوقف عنده، ولا أدري لماذا تلقف البعض هذا الطلب بطريقة مغايرة عما يجب أن تكون عليه. وأنا كوزيرة سياحة يهمني التعاون مع الجميع ومع القطاع الخاص، وتشجيع كل المبادرات السياحية ومساعدة كل من يواجه صعوبات لكي يتمكن من الاستفادة من الموسم السياحي».

وبالنسبة إلى تساؤل كثيرين عن وجود ضمانات معينة لتمرير موسم الصيف من دون مفاجآت تعكر صفوه، قالت وزيرة السياحة: «رئيس الجمهورية والحكومة يفعلان اللازم لتكون هناك ضمانات».