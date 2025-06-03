الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال - بعلبك عملية دهم منزل المواطن (و.ط.)، أطلق النار على عناصر الدورية، فرد العناصر على مصدر النيران، مما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.

المواطن المذكور هو أحد المطلوبين الخطرين بجرم ترؤس عصابة خطف وسرقة وسلب بقوة السلاح وتزوير مستندات وعملات، وإطلاق النار والقذائف الصاروخية نحو عناصر من الجيش في وقت سابق مما أدى إلى إصابة أشخاص ووقوع أضرار، إلى جانب الاتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية.

ضبطت في منزله معدات للتزوير، ومبالغ مالية ومستندات مزورة، وكمية من المخدرات، إضافة إلى أعتدة عسكرية وذخائر حربية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".