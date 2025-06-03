حراك المعلمين المتعاقدين: للنزول إلى الشارع رفضًا للضرائب

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دعا حراك المعلمين المتعاقدين في بيان، "فئات قوى الشعب العامل من أساتذة وعمال وطلاب واتحادات عمالية ونقابية إلى النزول إلى الشارع، لاعلان رفض قرارات الحكومة الجائرة، والتي تريد أن تجهز على ما تبقى من خبز ولقمة عيش الفقراء".

ودعا منسق الحراك حمزة منصور، الحكومة إلى "سحب ضرائب الظلم والقهر فورا عن كاهل قوى شعبنا المعذب والذهاب الى أخذ ضرائب تمويلية من أصحاب الأملاك البحرية وكازينو لبنان وعائدات المطار والمرفأ وشركات الاتصالات ومن الذين سرقوا ودائع شعبنا الطيب".

وأضاف: "ننتظر من قوى شعبنا العامل الطيب النزول إلى الشارع لمنع فرض هكذا ضرائب ووقفها،وإذا لم نفعل ذلك، فإن شهية الحكومة ورئيسها لن تقف عند حدود ضرائب البنزين والمازوت، بل ستتعداها بضرائب تجهز نهائيا على شعبنا، تمهيدا لإعلان استسلامه وسكوته عن مشاريع التطبيع وبيع السيادة".