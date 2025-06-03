فضيحة في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي...

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

حرصًا على حماية المؤسسات العامة وصون المال العام اجرى مكتب بنت جبيل التابع لمديرية النبطية الاقليمية تحقيقا قضائيا مع الموظفَين (ع.ن.) و(ر.ب.) في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي – دائرة بنت جبيل وذلك بعد توافر معلومات عن تقاضيهما أموالًا مقابل تسهيل طلبات إعفاء من رسوم المياه لمواطنين الذين هُدمت منازلهم في الجنوب.

وخلال التحقيق، اعترفا باستيفاء مبلغ مليوني ليرة لبنانية عن كل طلب، في حين أن الرسم الرسمي المحدد هو مليون ومئتا ألف ليرة، بالإضافة إلى قيمة الطوابع المالية.

كما تبيّن أنهما كانا يمتنعان عن تسليم إيصالات عند قبض المبالغ، بحجة عدم توفر دفاتر الإيصالات. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.