معبر العريضة الحدودي شمالاً بين لبنان وسوريا يباشر العمل بشكل طبيعي

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أُعيد صباح اليوم الثلاثاء فتح معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا، بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وبحسب مراسل "الجديد"، فقد تم ترميم المعبر بشكل موقت من الجانبين اللبناني والسوري لتسهيل حركة العبور، في انتظار قرار رسمي مشترك لإعادة بناء الجسر فوق مجرى النهر الكبير، الذي تعرّض للقصف مرتين من الطائرات الإسرائيلية، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.

بالتزامن، شهدت ساحة النور في طرابلس حركة مغادرة كثيفة لعائلات سورية، حيث انطلقت باصات تقلّهم إلى الأراضي السورية عبر معبر العريضة الذي أعيد فتحه بعد شهور من الإغلاق.