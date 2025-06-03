تزخيم الاتصالات قبل الدخول في عطلة الأضحى

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الأنباء الكويتية: يشهد الأسبوع الجاري تزخيم الاتصالات على الساحة السياسية قبل الدخول في عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من عصر الخميس. من زيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إلى بيروت، إلى الدخول في العد التنازلي لسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، وتحديد البداية من بيروت (مخيمات مار الياس وشاتيلا وبرج البراجنة)، فضلا عن ترتيب الموقف اللبناني من المسائل التي تشكل نقاشات بارزة مع موفدين أجانب، بينهم نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي أعلن عن تبديلها لأسباب وظيفية تتصل بالإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.