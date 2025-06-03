عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 حزيران 2025

الأخبار: سلام يُلملِم سقطاته... وحكومته أقلّ من عادية
أمر عمليات أميركي بتوسيع إنتشار الجيش جنوبًا
غزة: عودة كمائن المقاومة
النهار: لقاء سلام وبري يرمّم "الود" مع "الحزب"؟ تدفّق مفتوح للنازحين السوريين إلى الشمال
الجمهورية: مراوحة داخلية في النقاط الخلافية
سلام وبري: "لا تبريد ولا تسخين"
البناء: المسودة الأميركية للاتفاق النووي تفشل في إحداث اختراق رغم الإقرار بالتخصيب | عملية نوعية في جباليا تقتل وتجرح 20… واليمن يصعّد صاروخياً… وشهر ساخن | سلام يزور برّي مصالحاً وخطاب الإعمار بدل السلاح وودّ لرعد… بعد أورتاغوس
الديار: «التبريد» في عين التينة يُعيد «الودّ» بين سلام وحزب الله
ترقب لخليفة أورتاغوس... وعرقجي لن يبحث ملف السلاح
تحذير أمني من التوتر داخل المخيّمات...خلافات بين بعض الفصائل مُقلقة
اللواء: بوابات الودّ تتسع بين سلام و«الثنائي» والبيان مرجعيته المصلحة العليا
عون إلى عمّان بعد الأضحى .. وبلاسخارت في إسرائيل للتهدئة عند الخط الأزرق
l'orient le jour: Après une intervention de Nabih Berry, Salam et le Hezbollah calment le jeu
بعض عناوين الصحف العربية
الأنباء الكويتية: سلام استذكر سمير قصير: نحن مع مبادرة السلام العربية وحل الدولتين
عون: الثقة بلبنان بدأت تعود والقضاء العادل يعززها ومكافحة الفساد أولوية
الشرق الأوسط السعودية: جولة مفاوضات روسية - أوكرانية ثانية في إسطنبول «تحت النار» دون نتائج مؤثرة
اتفاق على تبادل أوسع للأسرى... واقتراحان بوقف جزئي للقتال وعقد اجتماعات جديدة