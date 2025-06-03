living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 حزيران 2025

3
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

لغز
شكل «بازل» الزيادة للمتقاعدين العسكريِّين وفي الخدمة أزمة بحث وحسابات وخلافات، لن تمنع عودة هؤلاء الى الشارع.

 

غمز
انفجرت الائتلافات البلدية خلافات في مرحلة تقاسم السلطة الاجرائية داخل البلديات الكبرى.. بخلاف بين أبناء الصف الواحد!


همس
تتزايد المخاوف ممَّا تخطط له اسرائيل في الجنوب بدءاً من منتصف الجاري، سواءٌ لجهة مساحة الـ5 كلم كمنطقة عازلة، او استباحة كاملة لمنطقة جنوب الليطاني!

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يشكو الروس والإيرانيون من تعدّد مراكز النفوذ والتوجّهات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتنقل مصادر إعلامية عن مسؤولي البلدين القلق من فشل مسارات التفاوض بسبب هذه التباينات التي تظهر كلما انتقل التفاوض من حوار مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى لجان تمثّل المؤسسات الأميركية الأمنية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية فيظهر أن أميركا القديمة لا تزال هي السائدة وأن التغيير الكلاميّ الذي يحمله الرئيس ومبعوثه غير موجود في البنى المؤسسيّة التي لا تزال تسيطر عليها الدولة العميقة ويقود بعضها المحافظون الجدد وتتأثر بتوجّهات اللوبي الصهيونيّ وتعتقد طهران أن تعقيدات التفاوض النوويّ تنشأ من سعي الفرق التقنيّة إلى إفشال التفاوض لفتح الطريق أمام طروحات بنيامين نتنياهو، بينما تعتقد موسكو أن الدعم الاستخباريّ الأميركيّ لا يزال في خدمة الرئيس الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي وقد كان له دور كبير في الهجوم الأوكرانيّ الأخير.

 

كواليس

تقول مصادر فلسطينية على صلة بقيادة المقاومة في غزة إن هذا الشهر سوف يكون حاسماً في مسار الحرب والمفاوضات، ولذلك فإن قيادة المقاومة وضعت جدولاً للتصعيد بعمليات نوعيّة داخل غزة وخارجها، كما أن اليمن وضع خطة تصعيديّة منسّقة مع المقاومة في غزة، وذلك لدفع المؤسسة العسكرية والرأي العام في الكيان الى الانتقال من التذمّر من استمرار الحرب إلى التحرّك الفعال لوقفها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout