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بري وسلام نحو خيار التبريد؟

3
JUNE
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بين «التسخين والتبريد» اختار الرئيسان نبيه بري ونواف سلام وحزب الله على ما يبدو خيار التبريد في لقائهما امس، ما قد يمهّد الى ترتيب العلاقة مع الحزب لاحقاً.

واكدت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان اجواء اللقاء بين بري وسلام كانت ودية وإيجابية وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لإقرار القوانين الملحّة لا سيما الاصلاحية منها، كما تم التأكيد على التمسك بثوابت الدستور، والامور تتجه نحو التهدئة. كما جرى التطرق الى سبل تسريع عملية اعادة الاعمار وزيادة المساعدات الدولية.


واشارت المصادر الى ان لقاء الرئيس سلام بوفد كتلة حزب الله مرهون بطلب الكتلة للموعد. لكن يُفترض ان لا يطول الوقت لعقد اللقاء.

اللواء
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