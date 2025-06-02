توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

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في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصًا وفقًا لما يلي:

- المواطن (ن.ع.) والفلسطيني (ع.ع.) عند حاجز دير عمار - المنية الضنية كونه مطلوب توقيفهما بجرم إطلاق النار.

- 20 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

- المواطن (ه.ه.) عند حاجز ملتقى النهرين - الشوف لحيازته كمية من الذخائر الحربية.



كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ط.م.)، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، ولحيازته سلاحًا وذخائر حربية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.