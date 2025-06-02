"مسألة السلاح موجودة بالبيان الوزاري".. سلام من عين التينة: "لا منبرّد ولا منسخّن"!

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أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح من عين التينة، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، "نحن مش مرصد أحوال جوية "لا منبرد ولا منسخّن" ورئيس مجلس النواب أكثر من متفهم والحكومة لم تقم بأي عمل خارج البيان الوزاري".

وشدد على أنه "لا هواجس لدى الرئيس بري فيما خص الإصلاحات ونحن مع السلام المبني على مبادرة السلام العربية "هيك اسمها ما فينا نغيرلها إياه".

ولفت سلام إلى أن "مسألة السلاح موجودة بالبيان الوزاري الذي ينص على حصره بيد الدولة".

وحول لقاء مرتقب مع كتلة الوفاء للمقاومة، قال سلام: "أبوابي مفتوحة وين ما كان بالبيت أو بالسراي وأنا تارك مطرح للود مع الحج محمد رعد".