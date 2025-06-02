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الشرع يرى «مستقبلاً مشتركاً» مع إسرائيل

2
JUNE
2025
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الأخبار: أثارت تصريحات منسوبة إلى أحمد الشرع "الرئيس الانتقالي في سورية"، نشرتها «صحيفة اليهود» التي تصدر من واشنطن، جدلاً واسعاً، علماً أنها منقولة في مقال نشره رجل الأعمال الأميركي البارز، جوناثان باس، المقرّب من ترامب، والذي زار دمشق والتقى الشرع، الشهر الماضي. وعنون الرجل الذي يعوّل عليه الشرع في إجراء وساطات وجذب الاستثمارات، مقاله بـ«حوار مع الزعيم السوري: رحلة ما وراء الأنقاض»، وهو ما خلق التباساً بعدما أوردت وسائل الإعلام الكلام وكأنه جاء في حوار مع الرئيس الانتقالي.

 

وبعيداً عن قضية الالتباس تلك، تفيد نظرة على ما نقله باس عن الشرع في رسم صورة لتوجّهات الرجل الذي يقود سوريا حالياً؛ إذ ينقل رجل الأعمال الأميركي عنه، قوله إن «لدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركين، ويمكننا أن نؤدّي دوراً رئيساً في الأمن الإقليمي». ويستبطن هذا القول رسالة مباشرة إلى تل أبيب حول أهداف الإدارة الجديدة، والتي تعتبر أنها أجهضت ما يعرف بـ«المشروع الإيراني في سوريا»، بالإضافة إلى تطبيقها الشروط الأميركية التي تقضي بإنهاء نشاط الفصائل الفلسطينية في سوريا.

 

ونقل باس عن الشرع أيضاً قوله إن «عصر القصف المتبادل بين سوريا وإسرائيل يجب أن ينتهي»، في إشارة إلى نهاية الدور السوري في مرحلة النظام السابق، والتعويل على موقف مماثل من إسرائيل. 

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