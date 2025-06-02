الشرق الأوسط السعودية: «داعش» يرتّب أوراقه في سوريا... عيّن قيادياً سابقاً في «النصرة» والياً لحلب

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الشرق الأوسط السعودية: لندن-

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن تنظيم «داعش» عيّن «أبو دجانة الجبوري»، القيادي السابق في «جبهة النصرة»، والياً على حلب، بالتزامن مع إعلان التنظيم للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، تبنيه عمليتين في بادية محافظة السويداء استهدفت إحداهما قوات للحكومة السورية، والأخرى «قوات سوريا الحرة» حليفة واشنطن، ومقرها قاعدة التنف على الحدود مع الأردن والعراق.

وفي مؤشر على محاولة إعادة ترتيب أوراقه، اختار التنظيم «أبو دجانة» واليا لحلب، وهو سوري من مدينة حلب ومتزوج من امرأة من العراق، حيث سبق له القتال حتى 2009، عاد بعدها إلى سوريا ليُمضي عامين في سجن صيدنايا. ثم تولّى مناصب قيادية في معسكرات «النصرة» حتى انضمامه إلى «داعش» في 2014.

ويحمل تعيين «أبو دجانة» رمزية كبيرة، بالنظر إلى معرفته الدقيقة بآليات عمل «هيئة تحرير الشام» وهيكليتها الأمنية والتنظيمية.