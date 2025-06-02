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الأنباء الكويتية: يستمر الحديث عن تحضير إسرائيل للحرب على لبنان إلى حد الذهاب إلى تحديد مواعيد من منتصف يونيو إلى شهر يوليو المقبل. وقالت مصادر نيابية لـ«الأنباء»: «اذا كانت الاهداف العدوانية لإسرائيل لا حدود لها، فإن مثل هذه التسريبات هدفها خلق بلبلة وأجواء توتر في البلد، خصوصا ان إسرائيل تمارس اعتداءاتها والخروقات اليومية من دون ان تتلقى أي خسائر، وهي لم تتوقف عن الغارات اليومية منذ ستة أشهر بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت واجهت صعوبات في اختراق المنطقة الحدودية على مدى 66 يوما من الحرب، وسيطرتها على الشريط الحدودي الذي يجري الحديث عن توسيعه ـ فيما لو تعرقل مسار تنفيذ القرار 1701، بكل مندرجاته ـ جاءت بعد وقف إطلاق النار».