عناوين الصحف ليوم الأثنين 2025

الأخبار: رئيس الجمهورية وقائد الجيش والسفارة ينتظرون موفدًا جديدًا
السياديون في عزاء: أورتاغوس إلى البيت
خصوم في السياسية وحلفاء في الضريبة ورفع الأسعار
سقوط سريع لسلطة الإنقاذ والإصلاح
غزة مصيدة إسرائيلية للجوعى
اللواء: «اليونيفيل» والدورة الاستثنائية بين بري وسلام اليوم
عون يعود من بغداد بالتأكيد على استمرار التعاون.. وتصفية حساب أميركية مع أورتاغوس والفريق الإسرائيلي
الديار: أسبوع حاسم لملف السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات
أورتاغوس في زيارة أخيرة الى لبنان قبل مُغادرة منصبها
تفاهم لبناني ــ عراقي على تشكيل لجان تجاريّة ــ سياسيّة ــ أمنيّة
البناء: هجوم أوكراني بدعم استخباري غربي بالطائرات المسيّرة يهدّد مصير المفاوضات | فشل مشروع ويتكوف لانحيازه الكامل لنتنياهو… ومصر وقطر والمقاومة للتفاوض | ترحيل أورتاغوس لفشلها بإقامة علاقات ثقة مع المسؤولين وأيتامها يوزّعون خطتها
النهار: مشهدٌ مربكٌ للدولة أمام تصاعد التباينات... بيروت تترقّب ما بعد تغيير الموفدة الأميركية
الجمهورية: لبنان في دائرة الاستقطاب الأميركي والإيراني
شلالا نقيبًا لأطباء لبنان
?l'orient le jour: Ortagus bientôt dessaisie du dossier libanais
بعض عناوين الصحف العربية
الأنباء الكويتية: عون من بغداد: ما يجري في غزة أمر غير مقبول والسوداني: ضرورة تطبيق الـ«1701» بشكل غير انتقائي
الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: كيف يتجاوز الوسطاء رد «حماس» ورفض ويتكوف؟
وسط تصعيد إسرائيلي في رفح