أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 حزيران 2025

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اللواء: أسرار

لغز

تساءل وزير مالية سابق عن مبرِّرات تمويل الزيادة للعسكريِّين بضريبة إضافية على المحروقات بدل ضبط موارد الدولة في الجمارك والأملاك البحرية مثلاً، وتفعيل الجبايات في المرافق الحيوية!

غمز

لوحظ أن بعض النواب في إجتماعات لجنة المال النيابية يطرحون مداخلات مطوّلة، تؤدي إلى عدم الدخول في مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، الأمر الذي أثار شكوك العديد من زملائهم!

همس

فوجئت أوساط ديبلوماسية بردّة الفعل الصاخبة ضد مقابلة رئيس الحكومة مع محطة CNN» « الأميركية، لأن مضمون المواقف المعلنة يستند على مبادرة السلام العربية، ومستمد من عناوين خطاب القسم والبيان الوزاري!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أن قرار تنحية المبعوثة الأميركيّة إلى لبنان مورغان أورتاغوس قد اتخذ وأن تمهيد الطريق أمام تولي السفير الجديد ميشيل عيسى استدعى تنحيتها بعد أن استفزت وتمادت وتطاولت على أغلب المراجع اللبنانيّة وتعاملت باستعلاء وعدائيّة بخلفيتها المساندة لـ”إسرائيل” بما يعاكس مهمتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كوسيط وراعٍ للاتفاق. وتقول المصادر إن شكاوى غير معلنة تلقتها الخارجية الأميركية من أغلب المراجع اللبنانية حول سلوك أورتاغوس إضافة لما سجلته سفارة أميركا في بيروت من ملاحظات على أداء أورتاغوس وتعاملها بفظاظة تنمّ عن جهل بالأصول الإدارية والدبلوماسية في تعاملها مع السفارة.

كواليس

تقول مصادر إسرائيلية وأميركية لوسائل إعلام عبرية إن بنيامين نتنياهو لا يملك أي أفق لحربه المستمرّة في غزة وعلى اليمن وهو يراهن على استخدام الجريمة الموصوفة التي يمثلها القتل العمد للمدنيين والتجويع المبرمج لفرض تنازلات على حركة حماس، لكن مشكلته أن التنازلات التي يطلبها من نوع يستحيل على حماس تقديمه من جهة وأنها تنازلات مرفوضة من الشعب المعرّض للإبادة لأنها تفتح الطريق لـ نكبة ثانية تشبه نكبة 1948 يعتقد الفلسطينيون أنها بانتظارهم إذا سلّمت المقاومة السلاح ويعتقدون أن تسليم نصف الأسرى ليس ثمناً مقبولاً للحصول على هدنة سينتهي مفعولها مع تسلّم إسرائيل الأسرى في الأيام السبعة من هدنة الـ60 يوماً.