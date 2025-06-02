living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 حزيران 2025

2
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

لغز
تساءل وزير مالية سابق عن مبرِّرات تمويل الزيادة للعسكريِّين بضريبة إضافية على المحروقات بدل ضبط موارد الدولة في الجمارك والأملاك البحرية مثلاً، وتفعيل الجبايات في المرافق الحيوية!

 

غمز
لوحظ أن بعض النواب في إجتماعات لجنة المال النيابية يطرحون مداخلات مطوّلة، تؤدي إلى عدم الدخول في مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، الأمر الذي أثار شكوك العديد من زملائهم!

 

همس

فوجئت أوساط ديبلوماسية بردّة الفعل الصاخبة ضد مقابلة رئيس الحكومة مع محطة CNN» « الأميركية، لأن مضمون المواقف المعلنة يستند على مبادرة السلام العربية، ومستمد من عناوين خطاب القسم والبيان الوزاري!

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أن قرار تنحية المبعوثة الأميركيّة إلى لبنان مورغان أورتاغوس قد اتخذ وأن تمهيد الطريق أمام تولي السفير الجديد ميشيل عيسى استدعى تنحيتها بعد أن استفزت وتمادت وتطاولت على أغلب المراجع اللبنانيّة وتعاملت باستعلاء وعدائيّة بخلفيتها المساندة لـ”إسرائيل” بما يعاكس مهمتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كوسيط وراعٍ للاتفاق. وتقول المصادر إن شكاوى غير معلنة تلقتها الخارجية الأميركية من أغلب المراجع اللبنانية حول سلوك أورتاغوس إضافة لما سجلته سفارة أميركا في بيروت من ملاحظات على أداء أورتاغوس وتعاملها بفظاظة تنمّ عن جهل بالأصول الإدارية والدبلوماسية في تعاملها مع السفارة.

 

كواليس
تقول مصادر إسرائيلية وأميركية لوسائل إعلام عبرية إن بنيامين نتنياهو لا يملك أي أفق لحربه المستمرّة في غزة وعلى اليمن وهو يراهن على استخدام الجريمة الموصوفة التي يمثلها القتل العمد للمدنيين والتجويع المبرمج لفرض تنازلات على حركة حماس، لكن مشكلته أن التنازلات التي يطلبها من نوع يستحيل على حماس تقديمه من جهة وأنها تنازلات مرفوضة من الشعب المعرّض للإبادة لأنها تفتح الطريق لـ نكبة ثانية تشبه نكبة 1948 يعتقد الفلسطينيون أنها بانتظارهم إذا سلّمت المقاومة السلاح ويعتقدون أن تسليم نصف الأسرى ليس ثمناً مقبولاً للحصول على هدنة سينتهي مفعولها مع تسلّم إسرائيل الأسرى في الأيام السبعة من هدنة الـ60 يوماً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout