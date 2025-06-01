هل ترتفع أسعار الخبز؟

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أعطى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، “حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، وفي ظل الارتفاع المستجد في أسعار المحروقات، التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، للتواصل مع رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز”. وقد أبدى النقيب ناصر سرور تعاونًا مشكورًا بعدم وضع اي زيادة في سعر ربطة الخبز. إلى ذلك، ستُواصل وزارة الاقتصاد والتجارة الجهود اللازمة لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية كافة.