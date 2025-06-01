الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس كرامي: أفضل تكريم له هو أن نتمسك بقيم الحوار والتسامح التي جسدها

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اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي تصادق اليوم، ان هذه الجريمة "لم تستهدف رجل دولة فحسب بل كانت اغتيالا لما كان يمثله من رمز للوحدة الوطنية والحوار البناء، ومثالاً حياً للسياسي المخلص الذي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار" .

وقال: "لقد خدم الرئيس الشهيد لبنان بنزاهة وإخلاص، وترأس الحكومة مرات عدة ساعياً دوماً إلى تحقيق الاستقرار والعدالة في ظروف صعبة ومعقدة كان يمر بها لبنان، فاسكت اغتياله صوتاً معتدلاً كان يدعو إلى المصالحة والوحدة، وأطفأ شعلة رجل كرّس حياته لخدمة وطنه".

وختم رئيس الجمهورية: "إن أفضل تكريم لذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي هو أن نتمسك بقيم الحوار والتسامح التي جسدها، وأن نعمل معاً من أجل لبنان موحد وقوي، لبنان يستحق تضحيات شهدائه الكبار".