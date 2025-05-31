جمعية الجية في سيدني - أستراليا: لقاء حواري مع النائب غسان عطالله

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برئاسة السيد حليم القزي، نظّمت جمعية الجية في سيدني - أستراليا، لقاءً حواريًا مع عضو تكتل "لبنان القوي" عن قضاء الشوف، النائب غسان عطالله، وذلك بحضور المنسق الفيدرالي في "التيار الوطني الحر" السيد مارون الخوري، ومنسق هيئة سيدني السيد شربل ديب، وحشد من أبناء الجية ومنطقة الشوف.

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الجمعية، السيد حليم القزي، توجه فيها إلى النائب عطالله بكلمة "من القلب إلى القلب"، ناقلاً من خلالها هواجس أبناء الجية والمنطقة، ومطالبًا بالعمل على إيجاد حلول للمشاريع الإنمائية المتنوعة التي من شأنها تنشيط الجية والمناطق المجاورة.

من جهته، أبدى النائب عطالله اهتمامًا كبيرًا بجميع المواضيع التي طرحها السيد القزي، مؤكّدًا عزمه على دعم المبادرات التي تساهم في إنماء المنطقة وتطويرها على مختلف الصعد.

كما أفسح عطالله المجال للحضور لطرح أسئلتهم ونقل همومهم، مستمعًا إلى آرائهم حول واقع البلدة وتطلعاتهم لمستقبلها، على أمل أن تُترجم هذه الطروحات بمبادرات عملية يساهم في تحقيقها على أرض الواقع.

وتطرق النائب عطالله في جزء أساسي من حديثه إلى التحديات البيئية، مستعرضًا الحلول المستدامة والمشاريع الممكن تنفيذها في ظلّ الظروف الراهنة.

وفي الختام، شكر النائب عطالله الحضور على ثقتهم ومحبتهم، واعدًا بمواصلة العمل من أجل إنماء المنطقة ومساندة الأهالي في تحقيق طموحاتهم بمستقبل أفضل.