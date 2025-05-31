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الرئيس عون اتصل برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وشكره على ايفاده بعثة للاطلاع على حاجات لبنان

31
MAY
2025
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رئيس الجمهورية للشيخ محمد بن زايد : مجيء البعثة اظهر اهتماماً

يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين

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اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان شكره خلاله على ايفاده بعثة رسمية من دولة الإمارات برئاسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي السيد عبدالله ناصر لوتاه للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية وأولوياتها ، واتت هذه البعثة ترجمة لنتائج القمة اللبنانية - الاماراتية التي عقدت في ابوظبي قبل شهر .

وأكد الرئيس عون لسمو الشيخ محمد بن زايد ان ايفاد هذه البعثة عكس الاهتمام الكبير الذي أبداه سموه في دعم لبنان ما يؤكد مرة جديدة على عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين ، معرباً عن أمله في ان تشكل النتائج التي عادت بها البعثة الاماراتية قاعدة واضحة لحاجات لبنان وللتعاون بين البلدين مستقبلاً .

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