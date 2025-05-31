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انخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة بعد الظهر.. إليكم طقس الأيام المقبلة

31
MAY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع خاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي: 

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية اليوم السبت  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى صباح يوم غد الأحد حيث يتقلب محليا بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق السواحل التركية مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين  17 و26،  وزحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها أحيانا لحدود ال55كلم/س.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع خاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وفوق الجبال، تنشط الرياح أحيانا لتلامس ال 50 كلم/س مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة شمال البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ خاصة في المناطق الشمالية خلال فترة قبل الظهر، يستقر الظقس اعتبارا من المساء.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 25 درجة ، فوق الجبال من 10 إلى 24 درجة ، فوق الجبال من 11 إلى 25 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و45كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و75 %.

- حال البحر: مائج اجمالا.  حرارة سطح الماء: 23°م.

- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,28  ساعة غروب الشمس: 19,43

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