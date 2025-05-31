مَن هو محمد علي جمول الذي استهدفته إسرائيل فجر اليوم؟

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرئيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

هاجم الجيش الإسرائيلي في منطقة دير الزهراني في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله.

خلال الحرب دفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وقوات جيش الدفاع وفي الآونة الأخيرة تورط في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة.

أنشطة المدعو محمد علي جمول شكلت خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."