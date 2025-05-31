living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما كشفه "ديبلوماسيّ بارز" عن زيارة أورتاغوس..

31
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بقيت الزيارة المحتملة لنائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس بنداً أساسياً على خط المتابعات الداخلية وموائد التداول في الأوساط السياسية، وسط حديث عن حصول هذه الزيارة خلال الأسبوع الثاني من حزيران المقبل.

وفي زحمة التحليلات المتراكمة قبل وصول اورتاغوس إلى بيروت، يبرز ما يكشفه ديبلوماسي بارز، معروفة عنه خبرته في السياسة الأميركية لـ«الجمهورية»، حيث لخّص ما يحيط بزيارة أورتاغوس بالآتي:

اولاً، الزيارة ليست طارئة او مستجدة، بل هي مقرّرة سابقاً، وأورتاغوس نفسها أكّدت في زيارتها السابقة انّها ستعود في وقت لاحق في زيارة جديدة إلى بيروت.

ثانياً، ثمة مبالغة فاقعة لدى بعض المستويات السياسيّة والإعلاميّة في افتراض جدول أعمال وأجندة مطالب وطروحات وضغوطات تحاكي أهواء ورغبات سياسية ستحملها معها اورتاغوس، فيما لا تبدو في الأفق الأميركي حالياً أيّ خطة محدّدة تجاه لبنان، ما يعني أنّ زيارة أورتاغوس قد لا تخرج عن سياق زيارتها السّابقة، وخصوصاً في مجال التشجيع على الإصلاحات.

ثالثاً، ما من شك أنّ ملف سلاح «حزب الله» يشكّل نزعه في كلّ لبنان أولويّة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وتبعاً لذلك لا تمانع واشنطن وضع جدول زمني لنزعه في أقرب وقت ممكن، ولكن ما يتصل بملف السلاح أخذه رئيس الجمهورية على مسؤوليته لإيجاد حلّ له عبر حوار مع الحزب، نظراً لحساسيّة هذا الملف، ومعلوم أنّه لم يبدر عن الأميركيين ما يتعارض مع توجّه رئيس الجمهورية، بل على العكس من ذلك، فهم يؤكّدون على دعمهم لعهده، ورغبتهم في تسهيل حكمه. وواضح للجميع انّهم ينتظرون من حكومته إنجازات، ويتجنّبون إثارة أيّ طروحات من شأنها أن تعوق طريق الحكم الجديد في لبنان وتتسبب بتوترات داخلية.

رابعاً، الأهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة في هذه المرحلة، هو بلوغ الإتفاق النووي مع إيران، وعلى خطٍ موازٍ إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأما بالنسبة إلى لبنان فدعمها واضح وكامل للرئيس عون. وتبعاً لذلك فإنّ إدارة الرئيس ترامب ووفق سياسة وقف الصراعات والتوترات، لا تريد ولا ترغب في أن يكون لبنان ساحة متفجّرة.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout